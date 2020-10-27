Под Орлом «Жигули» сбили женщину на «зебре»

27.10.2020 | 10:33 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Пострадавшую увезли в больницу.

В понедельник, 26 октября около 19.00 на трассе М-2 «Крым» под Орлом произошло ДТП. 61-летний мужчина за рулем «Жигулей» сбил пешехода.

Авария произошла в районе 391 километра трассы, пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. По нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходила 58-летняя женщина.

От удара машины она получила травмы, с места происшествия пострадавшую увезли в больницу. Впрочем, после оказания медпомощи ее отпустили домой.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования