Под Орлом «Жигули» сбили женщину на «зебре»

Пострадавшую увезли в больницу.

В понедельник, 26 октября около 19.00 на трассе М-2 «Крым» под Орлом произошло ДТП. 61-летний мужчина за рулем «Жигулей» сбил пешехода.

Авария произошла в районе 391 километра трассы, пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. По нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходила 58-летняя женщина.

От удара машины она получила травмы, с места происшествия пострадавшую увезли в больницу. Впрочем, после оказания медпомощи ее отпустили домой.

ИА «Орелград»