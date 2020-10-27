В ДТП под Орлом пострадали два водителя

Иномарка врезалась в припаркованную «Газель».

26 октября во Мценске произошло ДТП. Водитель «Мицубиси» не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль.

Инцидент произошел около 19.30 возле дома №71 по улице Гагарина. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. За рулем иномарки ехал 61-летний мужчина. Он двигался по улице Гагарина со стороны улицы Красноармейской и протаранил стоящую «Газель».

Сообщается, что из-за травм, полученных в ДТП, пришлось госпитализировать водителей обоих автомобилей.

ИА «Орелград»