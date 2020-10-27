В Орле гаишники поохотились на нарушителей правил парковки

На нарушениях в ходе рейда попались десятки водителей.

В Орле сотрудники городской Госавтоинспекции провели рейд, целью которого было выявление нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в Госавтоинспекцию поступает немало жалоб от горожан. Они сообщают о водителях, которые паркуются на автобусных остановках, тротуарах и пешеходных переходах, мешая движению.

«Сотрудники полиции регулярно проводят рейды по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, — проинформировали в УМВД. — Так, в ходе очередного мероприятия сотрудники отдела ГИБДД городского УМВД выявили более 35 нарушений».

Сообщается, что речь идет о парковке не только на переходах, тротуарах и остановках, но и на местах для автомобилей инвалидов, а также в зоне действия дорожных знаков 3.27 и 3.28 «Остановка/стоянка запрещена». Полицейские напомнили, что за такое нарушение предусмотрена административная ответственность от предупреждения до штрафа в размере 500-5000 рублей.

«Большинство противоправных деяний выявлено возле торговых центров и офисных зданий, — уточнили в УМВД. — Отдельный вопрос с парковкой на участках, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Такие места отведены в большинстве крупных магазинов и торговых центров».

В полиции подчеркнули, что водителей, занявших места для автомобилей инвалидов, штрафовали по максимуму, то есть на 5000 рублей. Также в полиции напомнили, что припаркованный на оживленной улице на длительное время автомобиль нередко создает аварийные ситуации. В частности, он мешает обзору: пешеход может не заметить движущуюся машину, а для водителя может стать неприятным сюрпризом внезапно вышедший из-за припаркованного авто пешеход.

ИА «Орелград»