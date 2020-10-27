В Орле локдаун подстегнул строительство жилья

В условиях ограничений орловцы на 30 процентов увеличили темпы строительства.

Удивительные данные о строительстве в Орловской области приводит Орелстат. Согласно им в текущем году в регионе было введено в эксплуатацию 1293 жилых и нежилых зданий общим строительным объемом 2 198,7 тысячи кубометров. При этом организации и индивидуальные застройщики построили 2 641 благоустроенную квартиру общей жилой площадью 230,7 тысячи квадратных метров.

Удивляет же в этом то, что показатель жилищного строительства текущего года на 37 процентов превысил уровень аналогичного периода 2019 года. Хотя 2020 год, напомним, выдался сложным как для бизнеса, так и для рядовых граждан. Последних власти отправляли на самоизоляцию, кроме того, была приостановлена деятельность многих непродовольственных торговых точек, а передвижение по региону было ограничено.

Все это было связано с распространением новой коронавирусной инфекции. Однако статистические данные доказывают, что даже в таких сложных условиях можно наращивать экономические показатели. В Орелстате отметили, что в январе-сентябре 2020 года увеличился объем введенного в эксплуатацию жилья как в орловских городах, так и в сельской местности.

«Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 1 436 квартир общей полезной площадью 78,6 тысячи квадратных метров в 13 жилых зданиях, — добавили в Орелстате. — Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 1 202 жилых дома общей полезной площадью 152,1 тысячи квадратных метров, что составляет 66 процентов от всего объема введенного жилья».

Статистики также подметили, что в регионе растет количество домов, построенных на садовых участках граждан. Только в этом году их было построено 107, а их общая площадь составила 9,2 тысячи «квадратов».

ИА «Орелград»