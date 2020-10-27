В орловские колонии не пустят чиновников и общественников

Дополнительные ограничения введены из-за активизации коронавируса.

Управление ФСИН России по Орловской области проинформировало о введении новых ограничительных мероприятий из-за «продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции и роста уровня заболеваемости в регионе». Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, основанием стало постановление главного государственного санитарного врача ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России. Согласно ему, до особого указания в подведомственных учреждениях Орловской области введены режимно-ограничительные мероприятия.

«В период действия ограничительных мероприятий приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с родственниками, отменены все массовые, деловые, спортивные и культурные мероприятия, — рассказали в УФСИН. — Вместе с тем, в учреждениях разрешен прием передач и посылок с соблюдением мер инфекционной безопасности, а также в ИК-5, ИК-6, КП-3 и СИЗО осужденным предоставлена возможность общаться с родными по видеосвязи».

Кроме того, в режимных учреждениях ввели ограничения на вход представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также общественно-наблюдательных комиссий. Исключение сделано для следователей, дознавателей и адвокатов. Однако и они могут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных только при соблюдении правил. Так, подобные встречи разрешено проводить в комнатах для краткосрочных свиданий и только через стекло. При этом, как и ранее, обязательно использование средств индивидуальной защиты — масок, бахил и перчаток.

В УФСИН добавили, что также «организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы области».

ИА «Орелград»