В Орловской области отменили особый режим

Жителям региона вновь разрешили беспрепятственно ходить в лес.

Исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области Вадим Соколов с 26 октября отменил особый противопожарный режим. Напомним, он был введен в регионе 13 июля 2020 года. Как следует из постановления, особый режим отменен в связи с нормализацией обстановки, связанной с лесными и природными пожарами.

В частности, на территории Орловской области установлен низкий класс пожарной опасности. Так, по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории всего региона зарегистрирован 1-й класс пожарной опасности. Вместе с отменой особого режима автоматически снимаются и ограничения, введенные летом. Например, сняты ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также на проведение в лесах определенных видов работ.

Муниципалитеты, оглядываясь на решение областных властей, на подотчетных им территориях ранее также вводили особый режим самостоятельными нормативными актами. Теперь им предстоит самостоятельно же его отменить. Отмена особого режима облегчит и бремя наказания. Напомним, во время его действия штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются вдвое. Теперь они будут приведены к обычному своему размеру.

Кстати, по статистическим данным регионального ГУ МЧС, с начала года в Орловской области было зарегистрировано 4 697 пожаров, при которых погибли 25 человек и 23 человека были травмированы. Спасти на пожарах удалось 116 человек.

ИА «Орелград»