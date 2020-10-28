Мэрия Орла потратит 0,5 млн рублей на дорожные ограждения

28.10.2020 | 15:02 Новости, Общество

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Новые заборы появятся на шести улицах.

Мэрия Орла заключила контракт почти на полмиллиона рублей с ООО «Производственно-монтажная компания Дорема». Подрядчик должен установить в городе новые дорожные ограждения.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, цена муниципального контракта составляет 544 тыс. рублей. Документ планируют подписать в ноябре. «Работы по контракту займут один месяц», — уточнили в мэрии.

Сообщается, что пешеходные ограждения появятся по следующим адресам: на пересечении Карачевского шоссе и улицы Гоголя; на улице Дарвина в районе дома №3; на улице Новикова в районе дома №35; на пересечении улицы Московской и переулка Трамвайного; на пересечении улицы Комсомольской и переулка Воскресенского; на улице Черкасской в районе дома №81 (школа №38).

Всего подрядчик установит 336 метров ограждений.

— Гарантия на сварные швы и установку будет действовать 3 года, на лакокрасочное покрытие — 1 год, — рассказали в мэрии.

ИА «Орелград»

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