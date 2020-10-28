Орловцы раскошелились на 82,5 млн рублей из-за детей

С деньгами они расстались после вмешательства приставов.

Более 82,5 миллиона рублей на содержание детей выплатили должники по алиментам после применения к ним мер принудительного взыскания. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП России по Орловской области. Уточняется, что это данные за 9 месяцев текущего года.

По статистике, с начала года и по 1 октября в регионе было заведено почти 700 дел о розыске нерадивых родителей и их имущества. К такой мере приставы прибегают в случаях, когда должники скрываются от них или прячут свое имущество, спасая его от ареста. Кстати, всего в этом году приставы-исполнители составили 583 акта ареста имущества алиментщиков.

В УФССП привели и другие показательные данные. Так, 1050 нерадивых родителей, имеющих действующие водительские удостоверения, из-за долгов перед своими детьми были временно лишены права управления транспортными средствами. Более 1300 алиментщиков понесли административную ответственность. Следующим шагом для них может стать уголовное наказание и такие примеры в регионе имеются.

«При установлении места работы должника судебный пристав направляет в организацию постановление об обращении взыскания на заработную плату, — добавили в областной службе судебных приставов. — По итогам работы за истекший период 2020 года в рамках 57 процентов исполнительных производств, находящихся в остатке, задолженность удерживается из заработной платы должника».

В настоящий момент в бухгалтериях различных организаций, где работают алиментщики, находится на исполнении более 2600 копий исполнительных документов для удержания алиментов из заработной платы. Отметим, что приставы контролируют данный процесс и периодически проверяют правильность начислений.

ИА «Орелград»