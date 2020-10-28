Орловский водитель «увез» зерна на четверть миллиона рублей

На мужчину завели уголовное дело о краже.

Водитель КамАЗа забрал зерно у фермеров, но до места назначения не довез. Мужчина решил сам подзаработать, продав добычу. Теперь ему грозит тюрьма.

Как рассказали в пресс-службу УМВД по Орловской области, с заявлением в полицию пришел представитель сельхозорганизации из Залегощенского района. Фермер рассказал, что в сентябре фирма ждала зерно, которое им должны были доставить с поля из Мценского района. Однако по прошествии положенного времени груз не прибыл.

Как выяснилось, зерно не доехало до Залегощи из-за водителя. 38-летний житель Урицкого района, работавший водителем грузовика, сменил пункт назначение и поехал в Орел, где и сбыл зерно на общую сумму 250 тысяч рублей. На что рассчитывал похититель груза, непонятно. Сообщается, что он даже не успел потратить выручку. Полицейские изъяли у подозреваемого деньги. На мужчину завели дело по статье о краже.

— В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»