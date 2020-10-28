Орловских чиновников убедили предоставить погорельцам жилье

28.10.2020 | 7:30 Новости, Общество

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Помощь оставшейся без крова семье оказали активисты ОНФ.

Подробности рассказали в орловском региональном отделении Общероссийского народного фронта. Активисты вмешались в судьбу семьи из села Сеножатное Урицкого района. В начале октября она осталась без крова – пожар полностью уничтожил дом, в котором проживали мать с сыном, оба инвалиды. В огне сгорело не только все их имущество, но и документы.

«Семья оказалась в очень сложной ситуации, — информирует руководитель исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов. — Близких родственников у них нет. Только благодаря неравнодушным соседям, которые предоставили им кров, семья оказалась не под открытым небом».

Активисты узнали о беде этой семьи из социальной сети. Они тут же собрали для погорельцев продукты, а затем направили обращения в правительство Орловской области и администрацию Урицкого района и призвали чиновников помочь семье с жильем.

В ОНФ сообщили, что после этого «фронтовики» повторно съездили в деревню и на месте провели встречу с представителями администрации Урицкого района и социальной службы. По итогам беседы было принято решение о выделении погорельцам квартиры из маневренного фонда в селе Городище.

«По словам первого заместителя главы администрации Урицкого района, в ближайшее время в квартире начнется ремонт, — следует из сообщения ОНФ. — В течение нескольких месяцев семья сможет заехать в предоставленное жилье. Кроме того, на сегодняшний день благодаря работе социальной службы Урицкого района членам семьи восстановили сгоревшие документы».

Владимир Филонов подчеркнул, что активисты будут держать ситуацию на контроле.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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