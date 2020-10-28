В Орле сняли карантин

Отменены ограничительные мероприятия на одном из предприятий.

Исполняющий обязанности главы Орловской области Вадим Соколов отменил ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней, установленные указом губернатора Андрея Клычкова 9 октября 2020 года. Напомним, карантин был введен на территории холодильного помещения склада, находящегося в пользовании, на правах аренды, общества с ограниченной ответственностью «Агент-Сервис». Данный объект расположен на улице Автовокзальной.

Карантин был введен на основании представления Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных. На основании нового представления этого же учреждения он теперь отменен, а вышеуказанный губернаторский указ признан утратившим силу. Тем самым снят запрет на посещение «зараженной» территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции.

Вновь разрешена реализация продукции животноводства, изготовленной на одном из воронежских мясокомбинатов. Вероятно, в ней был выявлен вирус АЧС, из-за чего и был введен карантин. Добавим, что ранее губернатор утвердил план проведения мероприятий по ликвидации инфицированного объекта по африканской чуме свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни по Орловской области.

Одним из его пунктов было сжигание продукции животноводства и закапывание несгоревших остатков в яму на глубину не менее 2 метров под контролем специалистов Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных. Хотя с момента введения карантина прошло чуть более двух недель, специалисты посчитали, что ситуация пришла в норму и угрозы больше нет.

ИА «Орелград»