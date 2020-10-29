Центр оказания услуг «Мой бизнес» отметил первый день рождения в рабочем режиме

Год назад для орловских предпринимателей открыл свой двери Центр оказания услуг «Мой бизнес».

Здесь начинают свое дело, получают бухгалтерские и юридические консультации, финансовую поддержку, знания для старта и развития бизнеса, находят деловых партнёров за границами региона и страны. В этом уникальность Центра — все государственные инструменты поддержки бизнеса собраны в одном месте. Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования, Центр поддержки экспорта, а также предпринимательский МФЦ и бизнес-омбудсмен работают для орловских компаний в режиме «единого окна».

Большинство контактов с клиентами в период ограничений, конечно, происходит дистанционно. Телефон «горячей линии» полностью оправдал своё название во время «первой волны»: предпринимателям помогали получить антикризисную помощь от государства. В апреле и мае этого года специалисты «Мой бизнес» проводили до 200 консультаций в день. Самая востребованная услуга сегодня — это предоставление государственного льготного микрокредита.

В период режима повышенной готовности в Орловской области ставка по всем государственным кредитам равна ключевой ставке ЦБ России — это 4,25%. Если предприниматель берёт на себя обязательства по созданию новых рабочих мест, то ставку уменьшают ещё в 2 раза.

Создание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе является приоритетной задачей центра. На эти цели сегодня выделяются большие средства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Только гарантийный фонд поддержал в качестве займового гаранта сотни орловских бизнесов на общую сумму кредитов более миллиарда рублей.

«Мой бизнес» ведёт активную работу и в части развития экспорта среди орловских товаропроизводителей. При содействии Орловского регионального Центра поддержки экспорта в этом году удалось реализовать в другие страны и регионы России продукции местных производителей на 3 миллиона долларов.

Узнать больше о возможностях центра «Мой бизнес» можно на сайте msb-orel.ru и по телефону: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»