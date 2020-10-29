Еще 122 орловца заразились COVID-19

29.10.2020 | 11:34 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 11 721

Медики подтвердили коронавирус еще у 122 жителя Орловской области, общее число случаев достигло 11 721, сообщили в федеральном оперштабе. Общее число случаев достигло 11 721.

Вместе с тем врачи выписали 131 пациента, количество победивших вирус достигло 8750. Число летальных исходов не изменилось — 153.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 581 693. За сутки диагноз подтвердился у рекордного числа жителей — 17 717. С начала пандемии выздоровел 1 186 041 человек, умер 27 301.

ИА «Орелград»

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