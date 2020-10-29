Около 80% орловских семей хватает денег только на еду и одежду

Позволить себе купить всё, что хотят, могут только 2,3% домохозяйств.

В Орловской области 70,4% семей заявили, что им хватает денег только на одежду и еду, а с покупкой более дорогих товаров возникают сложности. Еще 9,4% заявили, что могут позволить себе только еду — с одеждой и оплатой коммунальных услуг возникают сложности.

Об этом говорится в исследовании Росстата, в ходе которого ведомство просило семьи оценить своё финансовое положение. 17,9% орловских семей заявили, что могут купить товары длительного потребления (бытовую технику), но не могут позволить себе квартиру, дачу или автомобиль. Только 2,3% заявили, что их заработка хватает на любые покупки.

Число семей, которые могут позволить себе только еду и одежду, за год увеличилось более чем на 10 п. п. — во втором квартале 2019-го таких было 59%. Зато количество домохозяйств, которым хватает денег только на еду, резко уменьшилось – во втором квартале 2019-го их было 17,8%. Тех, кто может позволить себе бытовую технику, но не недвижимость, стало меньше на 4%. Доля «богачей» выросла на 1,4%.

ИА «Орелград»