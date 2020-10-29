Орловцев предупредили о необходимости замены проездных до 1 декабря

29.10.2020 | 16:05 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Учащиеся смогут расплатиться только по проездному нового образца, а все остальные – только картой «Мир».

С 1 декабря проездные билеты для учащихся старого образца будут недействительны. Их необходимо заменить. Об этом предупредили в АО «Региональный информационный центр» (РИЦ). Взрослые пассажиры с декабря смогут расплачиваться только картой «МИР» со специальной функцией.

Как сообщили в пресс-службе РИЦ, с 1 ноября 2020 года родители юных орловцев уже могут обратиться в любое отделение «Сбера» для замены проездного. При себе надо иметь паспорт, СНИЛС ребенка и справку из образовательного учреждения. При предъявлении старого проездного бесплатно выдадут новый с символикой «75 Лет Победы!». Если прежде проездного у ребенка не было, необходимо оплатить 100 рублей за новый электронный билет (кроме ЕСПБ).

Для взрослых пассажиров РИЦ напомнил о необходимости иметь бесконтактную карту «Мир». В любом отделении «Сбера» на нее следует записать транспортное приложение «Транспортная карта г. Орел». Для этого при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, карту «МИР» и документ на льготу.

С 1 декабря 2020 года будут действовать только проездные билеты на карте «Мир» и проездные билеты нового образца «Для учащихся». Старыми расплатиться за поездку в общественном транспорте окажется невозможно, обращают внимание в РИЦ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования