Орловщина оказалась скудна на дедушек

В Орловской области дедушек оказалось гораздо меньше, чем бабушек

Орелстат подготовил тематический релиз, приуроченный к празднованию Дня бабушек и дедушек. Он отмечается в более чем 30 государствах, включая России. Как пояснили статистики, цель – показать старшему поколению его важность и значимость для внуков. Интересно, что единой даты празднования нет, каждая страна сама ее выбирает. В России День бабушек и дедушек выпадает на 28 октября.

Судя по подсчетам Орелстата, в Орловской области наблюдается заметный дефицит дедушек. Бабушек в регионе проживает гораздо больше. Впрочем, эта тенденция характерна для многих регионов. По статистике, в Орловской области, по данным на 1 января 2020 года, насчитывалось около 212 тысяч жителей старше трудоспособного возраста. Кстати, пожилые люди составляют почти треть населения региона.

«Женщин в этом возрасте в 2,5 раза больше, чем мужчин, — сообщает Орелстат. — Старше 80-ти лет в регионе насчитывается 33 тысячи человек, из них 78 процентов женщины. Есть в области пенсионеры-долгожители, перешагнувшие 100-летний возрастной рубеж, — это 14 мужчин и 47 женщин».

В ведомстве напомнили, что социальный статус «бабушка» и «дедушка» определяет их отношение с младшими членами семьи – внуками и внучками. И эти отношения носят особый характер.

ИА «Орелград»