Орловские больницы прекратили принимать «плановых» пациентов

29.10.2020 | 9:51 Важное, Новости, Общество

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Попасть в стационар можно только на скорой.

фото/Вконтакте

Глава департамента здравоохранения Иван Залогин запретил принимать в стационары «плановых» больных. Приказ за его подписью опубликован на сайте облздрава. Госпитализировать теперь будут только «экстренных» пациентов, как это уже было весной.

Своим приказом от 27 октября Залогин распорядился, чтобы главврачи орловских больниц «временно приостановили оказание медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара в плановом порядке».

Как пояснила у себя в соцсети активист и жена врача Елена Шураева, этот приказ означает, что в больницу теперь можно попасть «только по скорой в предсмертном состоянии». По ее мнению, «в Орловской области «крякнула» плановая медицинская помощь».

Напомним, ранее Шураева потребовала отдать Залогина под суд из-за кризиса с оказанием медпомощи на Орловщине.

ИА «Орелград»

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