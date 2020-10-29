Орловские предприниматели пожаловались Малкину на то, что их «кошмарят»

29.10.2020 | 9:36 Новости, Общество

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Прокуратура уже поручила прекратить незаконное уголовное дело на одну из орловских фирм.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин провел личный прием по вопросам давления на бизнес. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Около полутора десятков орловских бизнесменов пожаловались, что на них оказывают незаконное давление. В том числе речь идет об уголовных делах. Одно такое уже признано «липовым» и отменено.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, на личный прием к прокурору области обратились 14 предпринимателей. В основном они жаловались на необоснованные проверки, странные требования чиновников и нарушения со стороны правоохранителей.

Так, директор ООО Научно-технический центр «Фобос-НТ» еще в августе пожаловался на незаконное уголовное дело. Полицейские обвинили должностных лиц фирмы в мошенничестве при реализации госконтракта. Малкин лично изучил материалы этого уголовного дела и установил, что «уголовное преследование осуществлялось необоснованно».

— По указанию прокурора области в целях защиты прав субъекта предпринимательства прокуратура области внесла требование в адрес начальника СУ УМВД России по Орловской области, — рассказали в пресс-службе ведомства. — После вмешательства прокуратуры уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Прокуратура пообещала проконтролировать рассмотрение 14 обращений, поступивших на личном приеме Малкина.

ИА «Орелград»

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