Орловские предприниматели пожаловались Малкину на то, что их «кошмарят»

Прокуратура уже поручила прекратить незаконное уголовное дело на одну из орловских фирм.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин провел личный прием по вопросам давления на бизнес. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Около полутора десятков орловских бизнесменов пожаловались, что на них оказывают незаконное давление. В том числе речь идет об уголовных делах. Одно такое уже признано «липовым» и отменено.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, на личный прием к прокурору области обратились 14 предпринимателей. В основном они жаловались на необоснованные проверки, странные требования чиновников и нарушения со стороны правоохранителей.

Так, директор ООО Научно-технический центр «Фобос-НТ» еще в августе пожаловался на незаконное уголовное дело. Полицейские обвинили должностных лиц фирмы в мошенничестве при реализации госконтракта. Малкин лично изучил материалы этого уголовного дела и установил, что «уголовное преследование осуществлялось необоснованно».

— По указанию прокурора области в целях защиты прав субъекта предпринимательства прокуратура области внесла требование в адрес начальника СУ УМВД России по Орловской области, — рассказали в пресс-службе ведомства. — После вмешательства прокуратуры уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Прокуратура пообещала проконтролировать рассмотрение 14 обращений, поступивших на личном приеме Малкина.

ИА «Орелград»