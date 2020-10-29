Орловский завод атаковали кредиторы

29.10.2020 | 7:35 Новости, Экономика

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Арбитраж рассмотрел сразу четыре иска против орловского предприятия.

Арбитражный суд Орловской области вынес определения сразу по четырем однотипным заявлениям, поступившим от кредиторов Кромского комбикормового завода. Так, в рамках одного из таких процессов воронежская агропромышленная компания «Зернотрейд» потребовала включить свои требования в реестр кредиторов.

В данном случае речь шла о задолженности кромского завода в сумме около 430 тысяч рублей, примерно 40 процентов которой составляет неустойка. Арбитраж установил, что заявления о банкротстве завода начали поступать еще в 2019 году. Сначала о его банкротстве суд попросило сельскохозяйственное предприятие «Ефремовское», но ему было отказано.

Затем в орловский арбитраж с аналогичным заявлением обратился глава фермерского хозяйства. Определением суда, вынесенным в августе 2020 года, требования фермера к заводу были признаны обоснованными. В отношении предприятия-должника была введена процедура наблюдения. И вот теперь активизировались кредиторы.

Требования «Зернотрейд» в заявленном объеме были включены в третью очередь реестра. В рамках другого процесса арбитраж удовлетворил иск белгородской компании «ОйлПродукт». В третью очередь реестра требований кредиторов Кромского комбикормового завода включены требования этого истца в размере 7,476 миллиона рублей.

Аналогичных судебных побед добились и еще два истца. Так, в реестр требований кредиторов включены 8,8 миллиона рублей, которые кромской завод задолжал компании «ДЕ ХЕС» из Владимирской области, и 8,245 миллиона рублей долга перед столичной компанией «Коудайс МКорма».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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