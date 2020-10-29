Орловскому бизнесу предложили новые формы поиска зарубежных партнеров

В условиях мировой пандемии коронавируса, когда деловые контакты с иностранными компаниями затруднены, а иногда и просто невозможны, Орловский региональный Центр поддержки экспорта предлагает экспортёрам наводить деловые мосты с заграницей при помощи онлайн-встреч.

Всю предварительную работу по поиску потенциальных партнёров и организации встреч берёт на себя Орловский региональный Центр поддержки экспорта совместно с АО «Российский экспортный центр». Так, например, на этой неделе среди орловских производителей медицинского оборудования формируется пул компаний, заинтересованных в продвижении своих товаров в странах Восточной Европы. Одним из несомненных преимуществ такого формата является экономия двух важных ресурсов любого бизнеса – времени и денег.

Чтобы принять участие в переговорах бизнесмены могут обратиться в Орловский региональный Центр поддержки экспорта по телефонам: +7 (962) 477-71-71 и +7 (4862) 44-02-65, а также по электронной почте: info@export57.ru.

ИА «Орелград»