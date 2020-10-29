Остроушко рассказала о многомиллионных долгах орловских больниц

И потребовала от Клычкова «жестко обозначить» позицию по COVID-19.

Депутат облсовета Валентина Остроушко потребовала от губернатора Орловской области Андрея Клычкова «жестко обозначить» перед федеральным центром позицию о ситуации с коронавирусом в регионе. Депутат напомнила о переполненных медучреждениях и рассказала об их долгах перед поставщиками, которые тянутся еще с весны.

Валентина Остроушко рассказала в Сети, что «у ковидных госпиталей в Орловской области огромная задолженность». Как следствие, «скоро с ними могут перестать работать поставщики». По информации Остроушко, сумма долга исчисляется «десятками миллионов рублей».

Остроушко поинтересовалась у представителей ТФОМСа и департамента здравоохранения, как они планируют решать эту проблему. Выяснилось, что долги медучреждений тянутся еще с весны. ТФОМС проинформировал, что «в ближайшее время ликвидируют задолженность медучреждений с апреля по июль». При этом с середины лета из-за роста больных кредиторская задолженность больниц только увеличивается.

-Те, кто на передовой, оказались должниками. Те, перед кем мы в моральном неоплатном долгу, имеют огромные долги – реальные, финансовые – перед бизнесом, — написала Остроушко. — Насколько мне известно, главврачи поставили в известность об этой опасности и департамент здравоохранения, и ТФОМС.

При этом депутат напоминает, что поликлиники переполнены пациентами, «степень зараженности высокая». А система тестирования в области явно не справляется с поставленными задачами, что привело, в том числе, и к заражениям в облсовете. Напомним, болен коронавирусом и сам Клычков. Остроушко пожелала, чтобы всех орловцев лечили так, как губернатора. Очевидно, у первого лица области нет проблем ни с помощью медперсонала, ни с лекарствами.

По мнению Остроушко, настал тот час, когда необходимо «обозначить перед федералами свои реальные потребности». Причем обозначить «жестко». Чтобы не получилось, как в Омской области, где скорые часами возили пациентов по переполненным больницам и в итоге привезли к зданию облправительства.

— Вас Президент наделил личной ответственностью, — напомнила Остроушко Клычкову. — Руководство больниц должно организовать работающую систему внутри своих учреждений, а власть обеспечить их финансовые потребности. ТФОМС не способен в условиях новой ситуации в стране перестроить свою работу? Тогда давайте искать другие возможности… Находите же вы деньги на развлекаловки… Может, пустим шапку по кругу в среде бизнеса? Попросим опять Собянина. Или тот же Сбербанк, который деньги на фонтаны дает. Или все-таки … Жестко обозначим. Можно задействовать прокуратуру. В битве за жизнь и здоровье населения ничего не страшно. Правда ведь?

ИА «Орелград»