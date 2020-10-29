Под Орлом иномарка не пропустила байкера

Мотоциклист «улетел» за обочину.

Вчера, 28 октября на трассе М-2 «Крым» произошло ДТП с мотоциклистом. Водитель иномарки, выезжая на главную дорогу, «не заметил» байкера.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Около 16.00 33-летний водитель «Шкоды Октавиа» выезжал на федеральную трассу со второстепенной дороги. В этот момент по главной ехал 29-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха». По правилам дорожного движения, иномарка должна была дождаться, пока мотоцикл проедет, однако водитель «Шкоды» этого по какой-то причине не сделал.

В результате ДТП байкер получил травмы. Судя по фото с места аварии, после столкновения мотоцикл оказался в траве за обочиной дороге.

ИА «Орелград»