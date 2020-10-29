В Орле мужчина арендовал квартиру и обокрал ее

Приговор суда стал для него уже вторым в текущем году.

Северный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело о краже, которое было возбуждено в отношении ранее судимого гражданина. В марте 2020 года этот же молодой человек получил от Северного райсуда условный срок за грабеж – он на глазах у сотрудников магазина пытался похитить с полок товар. Интересно, что преступление, за которое его судили теперь, он совершил всего за несколько дней до оглашения предыдущего приговора.

Причем совершил он его практически у себя дома. Дело в том, что молодой человек арендовал в Орле квартиру, заключив с владельцем официальный договор найма. Находясь дома, он внезапно решил похитить из арендованной квартиры холодильник. Вернее, мужчина решил продать его без ведома хозяина, а вырученные деньги — присвоить.

Реализуя свой преступный умысел, он при помощи мобильника разместил на сайте рекламных объявлений свое объявление о продаже холодильника. Цена была настолько привлекательной, что покупатель нашелся почти мгновенно. Кстати, найти этого покупателя следствию не удалось, хотя преступник и описал его внешность.

Цена сделки составила 3000 рублей. Покупатель сам приехал по указанному в объявлении адресу и забрал холодильник. Выручку злоумышленник потратил на личные нужды. Реальная цена проданного холодильника даже с учетом его износа превысила 13 тысяч рублей. Именно такой ущерб и был причинен владельцу, посчитали следствие и суд.

Вину подсудимый признал. Ему было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Кроме того, его обязали возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб.

ИА «Орелград»