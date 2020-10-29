В Орле рассказали, как избавиться от нехорошего двойника

Алгоритм действий жителям региона раскрыли судебные приставы.

Управление ФССП России по Орловской области издало разъяснение для жителей региона. Служба обнародовала пошаговый алгоритм действий на случай, если у кого-то персональные данные совпали с данными в не имеющем к ним отношения исполнительном производстве. Приставы пояснили, что не исключены ситуации, при которых у граждан полностью совпадают не только ФИО, но и дата рождения. Порой, это чревато неприятностями.

«Из-за подобных совпадений возникают ситуации, когда в отношении одного гражданина применяются принудительные меры за действия, которые совершил другой человек, — говорят в региональном управлении ФССП. — Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов».

Если такое вдруг произошло, то невиновному гражданину, которого по ошибке приняли за должника, то следует позвонить по телефону «горячей линии» УФССП России по Орловской области (4862) 72-13-65. Также потребуется представить приставам документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина, в частности, понадобятся копия паспорта, СНИЛС и ИНН.

«Звонки от граждан по телефонам «горячей линии» принимаются ежедневно во всех территориальных органах ФССП, — заверили в ведомстве. — После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина».

Кстати, может дойти до того, что у невиновного человека спишут деньги с банковского счета или удержат часть средств из зарплаты в счет погашения долга его двойника. В этом случае, как пояснили в УФССП, пристав примет меры к возврату денежных средств.

ИА «Орелград»