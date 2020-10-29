В Орловской области режим ограничений продлили до 2021 года

29.10.2020 | 17:23 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение продлить режим ограничений по COVID-19 до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

«Мы понимаем, что коронавирус не исчезнет ни через неделю, ни через две, ни через три. Поэтому мы вводим ограничения до 31 декабря. Если ситуация изменится, мы внесем коррективы», — отметил губернатор Андрей Клычков.

Режим ограничений включает в себя соблюдение масочного режима в общественных местах, социальную дистанцию и другие меры безопасности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования