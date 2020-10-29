В Орловской области режим ограничений продлили до 2021 года

Решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение продлить режим ограничений по COVID-19 до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

«Мы понимаем, что коронавирус не исчезнет ни через неделю, ни через две, ни через три. Поэтому мы вводим ограничения до 31 декабря. Если ситуация изменится, мы внесем коррективы», — отметил губернатор Андрей Клычков.

Режим ограничений включает в себя соблюдение масочного режима в общественных местах, социальную дистанцию и другие меры безопасности.

ИА «Орелград»