В Орловской области могут появиться особо важные поселения

Подготовку документации для получения статуса оплатит областной бюджет.

Правительство Орловской области утвердило правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным образованиям. Согласно документу, эти деньги будут предназначены для подготовки документации для включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Орловской области. Все это, в свою очередь, нужно для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Данный конкурс проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Его победители получат федеральные гранты. Ради этого областные власти и планируют немного потратиться. Иные межбюджетные трансферты из бюджета региона будут предоставляться муниципалитетам областным департаментом по проектам развития территорий. Для этого сторонам придется заключить соглашение, в котором будут прописаны условия предоставления казенных средств и их возврата в случае нарушения условий.

Размер финансовой поддержки будет рассчитываться для каждого конкретного муниципального образования отдельно. Для этого будет использоваться формула, учитывающая несколько показателей, в том числе общий объем средств, предусмотренных в областном бюджете на выделение таких трансфертов.

Для получения денег власти на местах должны принять официальное решение о подготовке документации для включения населенного пункта в перечень поселений, имеющих особое значение для истории и культуры региона. Кроме того, вместе с заявкой они обязаны представить в департамент финансово-экономическое обоснование объема средств, которые будут просить у области, и обязательство, что все заявленные работы будут выполнены до конца.

В правилах отмечено, что в случае нецелевого использования трансфертов или нарушения муниципальным образованием условий их предоставления к ним будут применены «бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации».

ИА «Орелград»