Юрия Парахина досрочно освободили от должности

Пост главы Орловского района он покинул по собственному желанию.

Орловский районный Совет народных депутатов 27 октября на своем 51-м заседании принял решение о досрочном прекращении полномочий главы Орловского района Юрия Парахина. Из текста следует, что решение было принято по итогам рассмотрения заявления самого Парахина, которое тот также подал 27 октября. Его полномочия прекращены с 28 октября в связи с отставкой по собственному желанию. Решение уже опубликовано на официальном сайте Орловского района, а в силу оно вступило с даты принятия.

Тем самым Юрий Парахин крайне оперативно поменял работу, что лишь подтверждает конспирологическую версию о том, что все было решено заранее. Напомним, что 27 октября Парахин также успел выступить на 3-м заседании Орловского городского Совета народных депутатов, где проходил завершающий этап конкурса на пост мэра областного центра. Он представил программу социально-экономического развития муниципального образования на 5 лет, которая «содержала оценку текущего состояния города, описание его основных проблем и комплекс мер, направленных на улучшение ситуации».

Его единственным соперником был Владимир Филонов, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Орловской области. Впрочем, этого кандидата изначально многие называли спойлером.

«Согласно порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Орла, избранным считается тот, за кого проголосовали более половины от установленной численности народных избранников, — пояснили в администрации Орла. — Голосование проводилось тайно. В процедуре приняли участие 24 депутата Орловского городского Совета. Все они отдали голос за кандидатуру Юрия Парахина».

Добавим, что Юрий Парахин стал мэром Орла на срок полномочий Орловского городского Совета 6-го созыва.

ИА «Орелград»