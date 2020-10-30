Частный медцентр в Орле оштрафовали на 1 млн рублей

Сотрудница клиники пыталась дать взятку проверяющему и попалась.

Частный медцентр в Орле оштрафовали после того, как сотрудница учреждения попыталась подкупить проверяющего из Роспотребнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. За несостоявшуюся взятку в 5 тыс. рублей медцентр оштрафовали на 1 миллион рублей.

Преступление выявили в ходе прокурорской проверки. Как рассказали в ведомстве, в октябре прошлого года в ООО «Диалам+» с внеплановой проверкой пришел сотрудник Роспотребнадзора. Проверяющий обнаружил нарушения в работе учреждения. Какие именно, в пресс-службе прокуратуры не уточнили. Известно лишь, что сотрудница организации решила «замять» дело и перевела на банковский счет проверяющего 5 тыс. рублей. Но сотрудник Роспотребнадзора от взятки отказался, вернув деньги, и, как положено, проинформировал об инциденте свое руководство.

На ООО «Диалам+» завели дело по статье КоАП о незаконном вознаграждении от имени юрлица. Мировой судья оштрафовал фирму на 1 млн рублей. Компания в нескольких инстанциях пыталась оспорить это решение, но безрезультатно.

ИА «Орелград»