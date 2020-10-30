Клычков предложит орловцам новый закон о социальном проездном

И.о. главы региона Вадим Соколов утвердил губернаторский план.

Исполняющий обязанности главы региона Вадим Соколов утвердил план законопроектной деятельности губернатора Орловской области на 2021 год. Напомним, что губернатор обладает правом законотворческой инициативы. Многие региональные законы вносятся на рассмотрение облсовета народных депутатов лично им. Например, губернатор ежегодно представляет парламентариям на рассмотрение проект областного бюджета.

Но глава региона имеет право выступать и с любыми другими инициативами. Часть из них уже известна, хотя подробности в плане не разглашаются. Так, уже в первом квартале 2021 года губернатор предложит парламентариям внести изменения в закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области». В чем они будут заключаться, пока непонятно.

Кроме того, на первый-второй кварталы будущего года запланировано внесение губернатором в облсовет проекта закона «О едином социальном проездном билете в Орловской области». Причем речь идет не о редактировании действующего закона, а о принятии нового документа.

Кстати, ответственным за подготовку данного законопроекта в плане значится Денис Блохин, руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Напомним, что как раз в эти дни его судят по обвинению в причинении крупного материального ущерба бюджету Орловской области. Гособвинение просит для него реальное лишение свободы. Но, видимо, в администрации губернатора верят, что Блохин наказан не будет, раз его имя фигурирует в законотворческом плане на будущий год.

Что касается нового закона о едином социальном проездном, то пока тоже непонятно, каких сюрпризов от него стоит ждать. В начале 2020 года губернатор Андрей Клычков уже попал в неприятную ситуацию, когда ввел ограничения на количество поездок по единому социальному проездному билету. В марте под нажимом общественности он был вынужден их отменить, это постановление начало действовать с 1 апреля 2020 года. Что губернатор придумает на этот раз, можно только предполагать.

ИА «Орелград»