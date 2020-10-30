Клычков решил ограничить продажу лекарств населению

Он обвинил орловцев в том, что они скупают лекарства, «как гречку».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил ограничить продажу лекарств населению. Он обвинил орловцев в том, что они скупают медпрепараты «ящиками, как гречку», признав это одной из причин проблем с лекарственным обеспечением в регионе.

В своем эфире в соцсети Instagram 29 октября Клычков признал, что «действительно, с лекарствами есть проблемы». Причины дефицита товара на полках аптек губернатор назвал две. По его мнению, во-первых, виноваты те, «у кого есть лекарства». Видимо, речь идет о поставщиках фармпрепаратов. Их губернатор обвинил в том, что они «поднимают стоимость и реализуют за баснословные деньги, которые не по карману многим нашим жителям».

Но и самих жителей Орловщины губернатор считает ответственными за дефицит. По его информации, «лекарства, если они не по рецептам, скупаются ящиками, как гречка». Клычков уверен, что потом орловцы эти скупленные впрок препараты кому-то перепродают.

— И сегодня я дал поручение в наших государственных аптеках, не в частных, обеспечить лекарства с нормированием по приобретению, — заявил Клычков. — Вопрос не в ограничениях, вопрос в том, чтобы не скупали ящиками. Которые потом будут продавать где-то.

Напомним, единственная аптечная сеть, подконтрольная орловским властям, это «Орелфармация».

ИА «Орелград»