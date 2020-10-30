КСП предупредила о рисках для бюджета в 2021 году

Главный аудитор региона Иван Левин выступил на публичных слушаниях.

В Орловском областном Совете народных депутатов прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Докладчики, по большей части, рисовали весьма радужные перспективы. Так, ожидается немалый рост собственных доходов бюджета и значительное, примерно на 2,4 миллиарда рублей, увеличение расходов на социально-культурную сферу.

Но «ложку дегтя» в бочку меда чиновников обладминистрации внес председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Иван Левин. Он согласился с тем, что законопроект разработан с учетом основных направлений бюджетной, налоговой политики, прогноза социально-экономического развития региона, государственных программ и региональных проектов.

«Однако следует отметить, что в 2021 году сохраняются риски и неопределенность, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, — сказал Иван Левин. — Определннные опасения вызывает достижение плановых показателей по налогу на прибыль. Здесь следует отметить, что поступления по данному налогу сложно прогнозируемы ввиду наличия значительных объёмов поступлений от консолидированных групп налогоплательщиков, в связи с этим по данным источников доходов возможны корректировки в ходе исполнения областного бюджета в 2021 году».

Впрочем, оценивая предварительные итоги анализа проекта областного бюджета, Иван Левин добавил, что «бюджет реалистичный». В роли прогнозиста от областной администрации на слушаниях выступил и.о. главы департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Юрий Савкин.

Из его доклада следует, что инфляция в 2020 году составит порядка 3,5 процента, а в 2021-2023 годах сохранится на уровне 4 процента. Он предрек жителям Орловской области увеличение доходов. По его словам, с учетом прогнозируемых значений инфляции рост реальной заработной платы составит 2,1 процента — в 2021 году, 1,6 процента — в 2022 году и 2,3 процента — в 2023 году. Номинальная среднемесячная зарплата в 2023 году, по мнению чиновников, составит 36 250 рублей в месяц и вырастет относительно уровня текущего года на 18,9 процента.

«Уровень регистрируемой безработицы на конец 2020 года ожидается порядка 2,9 процента, что выше предыдущего года более чем в 3 раза, — поведал Юрий Савкин. — По мере преодоления негативных последствий пандемии и восстановления экономики региона безработица постепенно будет сокращаться до 2,2 процента в 2021 году, до 1,4 процента в 2022 и 2023 годах. Численность зарегистрированных безработных на конец 2023 года составит не более 4,7 тысячи человек и сократится вдвое по сравнению с текущим годом».

ИА «Орелград»