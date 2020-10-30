Орловские деревянные конструкторы будут экспортироваться в Германию

30.10.2020 | 12:07 Новости, Экономика

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Орловский предприниматель Елена Соколова начала свой бизнес по производству детских деревянных конструкторов под брендом «Dubok Wooden Family» в декабре 2019 года, а уже августе 2020-го было подписано соглашение о поставке развивающих игрушек в Германию.

Елена Соколова, предприниматель: «Наш продукт рассчитан на совместную работу взрослых и детей. Родители собирают конструкторы вместе с детьми. В результате получается не просто игрушка, а памятная вещь, которую можно передать своим детям, внукам, а может быть и правнукам!… Побывав на крупнейшей выставке производителей игрушек в Нюрнберге (Германия), мы поняли, что такая философия особенно близка немцам. Тогда же и родилось желание продавать конструкторы именно в этой стране. Но попасть на немецкий рынок оказалось непросто. У нас просто не было знаний, чтобы стать экспортёром».

Помощь начинающему экспортёру пришла из Орловского регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ). Прежде всего, на базе Центра Елена и её команда прошли обучение основам экспортной деятельности. Затем в Центре сделали перевод сайта и каталога на английский и немецкий языки. А самое главное, нашли потенциальных партнёров в Германии. Все эти услуги в ЦПЭ предоставляются бесплатно в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Сегодня любая компания с международными амбициями может выйти на иностранные рынки. Для этого не требуется проходить какие-то сложные бюрократические процедуры. Достаточно просто обратиться в Орловский региональный Центр поддержки экспорта по телефонам +7 (962) 477-71-71 и +7 (4862) 44-02-65 или отправить письмо на электронную почту info@export57.ru.

Сотрудничество орловского бренда «Dubok Wooden Family» с ЦПЭ продолжается. Обсуждается возможность выхода на рынки Южной Кореи и Сингапура.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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