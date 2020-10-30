Парахину устроят инаугурацию

Он станет первым в новейшей истории главой города, который пройдет церемонию вступления в должность.

2 ноября в Орле состоится инаугурация мэра Юрия Парахина. Он станет первым в новейшей истории главой города, который пройдет эту процедуру. В последний раз в Орле торжественно вступал в должность мэр Виктор Сафьянов, а до него – Александр Касьянов. Политические карьеры обоих этих градоначальников закончились раньше срока и со скандалами.

Пресс-служба мэрии сообщила, что торжественная церемония вступления Юрия Парахина в должность мэра города Орла пройдет в следующий понедельник в 12.00 в большом зале администрации города. Подробности события не сообщаются.

Напомним, как уже писал «Орелград», Парахин стал первым мэром Орла, которого по конкурсу выбирали депутаты горсовета. Новую систему городской власти предложил губернатор Андрей Клычков. С 2012 года в Орле глава администрации являлся сити-менеджером, которого избирали депутаты на конкурсной основе, а мэром был председатель горсовета, которого депутаты выбирали из состава народных избранников.

Последним мэром Орла, который прошел инаугурацию, стал Виктор Сафьянов. Он занял пост градоначальника по итогам прямого народного голосования в 2010 году. Правда, буквально через год Сафьянова исключили из «Единой России» после публичной критики тогдашнего губернатора Александра Козлова. 25 января 2012 года большинством голосов членов горсовета Орла Сафьянова отправили в отставку. Он пытался обжаловать это решение в суде, но безрезультатно.

Мэром Орла до Сафьянова был Александр Касьянов. Он также победил на прямых выборах и прошел инаугурацию. Но и его карьера градоначальника не задалась. Касьянов возглавлял город с 2006 по 2009 год. В 2006-м на Касьянова завели уголовное дело о сокрытии от налогообложения 137 миллионов рублей. Решением суда ему назначили 2,5 года колонии-поселения, но через год Касьянов вышел по УДО.

ИА «Орелград»