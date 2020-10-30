Под Орлом покинувшую дом женщину крупно оштрафовали

Орловчанку наказали за нарушение режима самоизоляции.

По решению суда крупный штраф в доход государства должна будет выплатить местная жительница. Она попалась на административном правонарушении, проигнорировав наложенный на нее запрет. Как пояснили в суде Болховского района, рассмотревшего это дело, гражданке было предписано не покидать место фактического проживания и не контактировать с третьими лицами.

Несмотря на это, в конце сентября она вышла из дома и была поймана в общественном месте. На нее тут же был составлен протокол за нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

При рассмотрении дела в суде гражданка свою вину признала и в содеянном раскаялась. Изучив материалы дела и личность правонарушительницы, а также ее имущественное положение, суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 7500 рублей. Пожалуй, это один из самых крупных штрафов, наложенных в Орловской области на физлицо за нарушение «коронавирусных» ограничений.

ИА «Орелград»