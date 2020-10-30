Правительство Орловской области хочет взять в долг 1,6 миллиарда рублей

30.10.2020 | 10:00 Новости, Экономика

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Деньги нужны, чтобы перекредитоваться.

Правительство Орловской области планирует взять в кредит 1,631 млрд рублей. Об этом рассказала пресс-служба губернатора Андрея Клычкова. Сообщается, что власти хотят получить деньги под процентную ставку не более 5,25 %. Кредит требуется, чтобы погасить основной долг по гособлигациям Орловской области.

— В результате привлечения кредита рыночные обязательства по ставке 8,3 % годовых будут замещены обязательствами по ставке 5,25 % годовых, что приведет к сокращению расходов на обслуживание государственного долга Орловской области, — рассчитали в правительстве региона.

В сообщении уточняется, что «объем государственного долга не увеличится». По состоянию на 20 октября госдолг Орловской области по данным Минфина составляет 19,77 млрд рублей.

Как уже писал «Орелград», в августе стало известно, что Орловщина вошла в число 35 субъектов РФ, где государственный долг на 1 июля 2020 года превышал 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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