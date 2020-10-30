В Орле десятки водителей попались на неуплате штрафов

Сотрудники ГИБДД проверили, оплачивают ли орловцы штрафы.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области, проверку провели сотрудники городского отдела этой службы. Они также напомнили водителям об обязанности оплачивать административные штрафы в установленные законом сроки. Согласно приведенной статистике, всего в текущем году в Орле за неуплату штрафов было составлено 53 административных протокола.

«Отметим, что проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов проводится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ГИБДД, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий: постановке-снятии транспортного средства на учет, замене водительского удостоверения», — уточнили в управлении ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что закон отводит нарушителю 10 дней для обжалования вынесенного в отношении него постановления о штрафе. Затем еще 60 дней дается на его оплату. Кроме этого, многое решает скорость. Если уложиться всего в 20 дней, то можно заплатить лишь половину штрафа. Впрочем, в УГИБДД констатируют, что часть постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения в установленный срок остается неисполненной.

«В случае выявления фактов, свидетельствующих о неуплате штрафа в установленный срок, в отношении неплательщика составляется протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, после чего данное лицо доставляется в мировой суд для принятия решения о наказании, — пояснили процедуру в полиции. — Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов».

ИА «Орелград»