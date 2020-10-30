В Орле несколько жилых домов остались без отопления

30.10.2020 | 12:15 ЖКХ, Новости

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Тепло в квартиры пообещали вернуть к вечеру.

Несколько жилых домов в Орле остались без отопления. С 10.30 не греют батареи в многоэтажках Заводского района. Тепло в квартиры пообещали вернуть к вечеру.

Сообщается, что отопление отключено в домах №174 и №176 по улице Комсомольской, а также в домах №16, №18 и  №20 по переулку Карачевскому.

В мэрии уточнили, что восстановительные работы проводит бригада «ЖЭУ №23». Задействованы шесть человек и две единицы техники.

— Ориентировочное время окончания работ 17.00 30 октября 2020 года, — уточнили в мэрии.

О причинах отключения тепла не сообщается.

ИА «Орелград»

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