В Орловской области прожиточный минимум вырос на 84 рубля

Правительство определилось с базовой величиной за третий квартал.

Правительство Орловской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за третий квартал 2020 года. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности главы региона Вадим Соколов.

Согласно этому документу, прожиточный минимум в Орловской области теперь составляет 10 806 рублей в месяц. По сравнению с предыдущим кварталом он вырос на 84 рубля. В соответствующих пропорциях увеличен прожиточный минимум и по демографическим группам населения. Так, для трудоспособного населения он установлен в размере 11 575 рублей (во втором квартале 20202 года – 11 480 рублей), для пенсионеров – 8 924 рубля (8 872), для детей – 10 950 рублей (10 851 рубль).

Величина прожиточного минимума нередко подвергается критике со стороны тех, кто считает ее не соответствующей действительности. Но поясним, что она рассчитывается по действующей уже много лет методике в соответствии с законом «О потребительской корзине в Орловской области». Она является расчетной и применяется, например, при выплате различных социальных пособий.

Как сообщал ранее Орелстат, стоимость условного минимального набора продуктов питания в среднем по Орловской области на конец сентября текущего года составила 3 923,14 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом августа 2020 года она снизилась на 3,1 процента.

ИА «Орелград»