В Орловской области усилят контроль за гражданами без масок

Муниципалитеты начали исполнять очередное решение оперштаба.

Власти орловских городов и районов отреагировали на очередное решение регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с ним они издают собственные постановления. В частности, руководителям образовательных организаций рекомендовано временно перевести своих сотрудников на удаленную работу на дому в период осенних каникул.

Также муниципалитетам предписано усилить проведение рейдовых мероприятий по соблюдению «масочного» режима в транспорте – общественном и такси. Усилить контроль за соблюдением сантарно-противоэпидемических мероприятий поручено и на рынках, ярмарках, в торговых центрах и магазинах, предприятиях общественного питания, гостиницах и банках. Особое внимание предписано уделить соблюдению социального дистанцирования.

Впрочем, это общие рекомендации, и каждый муниципалитет по-своему им следует. Например, в Ливнах администрация города разработала график проведения мониторинга соблюдения ограничений. В соответствии с ним рейды совместно проводят сотрудники мэрии, Роспотребнадзора и полиции.

Как сообщили в администрации Ливен, только в октябре такие проверки коснулись более 300 объектов, почти две трети из которых – это торговые точки. Более 40 раз обследовались предприятия общепита и сферы услуг, свыше 60 раз были проверены частные перевозчики. Систематически мониторинг проводится и на ярмарках. По итогам обследований за нарушение «масочного» режима было составлено 6 актов. Этим нарушителям грозит наказание по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«Работа по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, контролю за соблюдением «масочного» режима, санитарно-эпидемиологических требований проводится систематически и будет продолжена», — заверили в администрации Ливен.

ИА «Орелград»