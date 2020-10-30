В упавшем в реку под Орлом тракторе нашли труп

30.10.2020 | 16:06 Новости, Происшествия

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Силовики начали доследственную проверку.

В тракторе, упавшем в реку в Дмитровском районе, обнаружен мертвый водитель. Об этом рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области. Ведомство начало доследственную проверку.

Сообщается, что погибший тракторист – 51-летний местный житель. Видимых следов насильственной смерти на теле специалисты не обнаружили.

— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства. — По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как уже писал «Орелград», трактор упал в реку Нерусса 29 октября в 16.19. Инцидент произошле в поселке Сторожище.

ИА «Орелград»

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