ДПС помогла пресечь незаконный вывоз зерна из Орловской области

«Нелегальные» перевозчики были остановлены дорожным патрулем.

В последнее время из Орловской области грузовыми автомобилями физические лица пытались вывезти около 100 тонн зерна с нарушением закона. Об этом рассказали в территориальном управлении Россельхознадзора. Сотрудник этого ведомства был включен в состав дорожного патруля вместе с сотрудниками ДПС. Дежурство они несли на дороге Орел – Брянск.

Главной задачей было пресечение фактов перевозки зерна без документов. В результате было выявлено четыре нарушителя. Примечательно, что все они оказались физическими лицами, то есть простыми гражданами, а не представителями организаций или ИП.

Как уточнили в ТУ Россельхознадзора, всего нарушители пытались вывезти из Орловской области, которая считается карантинной фитосанитарной зоной, в Брянскую, Псковскую и Смоленскую области 97,5 тонны зерна. На эти грузы не были оформлены карантинные сертификаты, то есть зерно, по сути, вывозилось нелегально.

Дело в том, что оформление таких сертификатов обязательно при отгрузке орловского зерна в другие регионы. Карантинные фитосанитарные зоны по повилике, опасному сорняку, были установлены в регионе еще в далеком 2006 году. Они были утверждены давно упраздненным органом власти — Коллегией Орловской области. Напомним, на смену ей затем пришло правительство региона.

«Действия физических лиц могли создать угрозу распространения опасных карантинных объектов на территории соседних регионов РФ, — объяснили в ТУ Россельхознадзора. — При визуальном осмотре всех партий зерна, карантинных организмов не обнаружено».

Несмотря на отсутствие сорняков в грузах, нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

ИА «Орелград»