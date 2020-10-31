Двое орловцев провернули одну аферу, но получили разные наказания

Один подсудимый отделался обязательными работами, а второй получил срок.

Орловский районный суд поведал о нюансах обвинительного приговора, вынесенного им в отношении двоих местных жителей. Действовали он вместе, но наказание оказалось разным. Впрочем, для этого были веские причины.

История преступления началась с того, что один из подсудимых в феврале 2020 года нашел на улице кем-то потерянную банковскую карту. Желая похитить с нее деньги, он обратился за помощью к своему приятелю. Посоветовавшись, они решили воспользоваться бесконтактной технологией проведения платежа.

Приятели посетили несколько магазинов и в течение одного часа успели совершить пять покупок. Всего они похитили с чужой карты около 2,8 тысячи рублей. В судебном заседании подельники полностью признали себя виновными. Кстати их действия были квалифицированы не как кража, а как мошенничество, поскольку они скрыли от продавцов правду о банковской карте.

При назначении наказания суд учел данные о личности каждого подсудимого. В результате тот гражданин, который нашел карту, получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Дело в том, что в конце прошлого года он получил еще два приговора, поэтому новое преступление было расценено как рецидив.

Его подельник впервые попался на криминале, поэтому его наказание оказалось помягче: 300 часов обязательных работ. Кстати, получивший реальный срок заключения осужденный посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его в апелляционной инстанции. Однако его жалоба была оставлена без удовлетворения. Поэтому пока один подельник будет отрабатывать свое наказание, второй будет томиться за решеткой.

ИА «Орелград»