Еще двое орловцев скончались от COVID-19

За сутки болезнь подтвердили еще у 127 человек.

Еще два жителя Орловской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Таким образом, с начала пандемии количество умерших от COVID-19 в регионе составляет 157.

Общее число заболевших на утро 31 октября составило 11 973. За сутки болезнь подтвердили еще у 127 орловцев.

В России за минувшие сутки зафиксировали 18 140 заразившихся (1 618 116 всего). С начала пандемии выздоровели 1 215 414 человека, умерло 27 990.

ИА «Орелград»