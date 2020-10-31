Еще двое орловцев скончались от COVID-19

31.10.2020 | 12:51 Новости, Общество

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За сутки болезнь подтвердили еще у 127 человек.

Еще два жителя Орловской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Таким образом, с начала пандемии количество умерших от COVID-19 в регионе составляет 157.

Общее число заболевших на утро 31 октября составило 11 973. За сутки болезнь подтвердили еще у 127 орловцев.

В России за минувшие сутки зафиксировали 18 140 заразившихся (1 618 116 всего). С начала пандемии выздоровели 1 215 414 человека, умерло 27 990.

ИА «Орелград»

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