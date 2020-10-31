Орел продает товары за рубеж «окольными» путями

Продукция уходит за рубеж в основном по непрямому экспорту.

В текущем году в Орловской области предприятиями, прошедшими необходимые обследования и получившими официальное разрешение на экспорт своей продукции, было отгружено более 1700 тонн субпродуктов, кишечного сырья и готовой мясной продукции, а также 413 тонн готовой молочной продукции. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Глава этого ведомства Евгений Черный отметил, что продукция животного происхождения уходит за рубеж из Орловской области в основном по так называемому непрямому экспорту. Тем не менее, показатели этой сферы растут. Так, сообщается, что в 2020 году в Орловской области сотрудники Россельхознадзора оформили для отправки за границу 185 партий кормов и кормовых добавок общим весом более 11 тысяч тонн. По сравнению с 2019 годом, количество экспортных поставок увеличилось в 2,5 раза.

«В настоящее время на территории Орловской области в реестре предприятий, имеющих право экспорта продукции, состоят 8 компаний, прошедших обследование на соответствие требованиям более 40 стран–импортеров, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. – Семь из них имеют статус «без ограничений». За три последних года их количество увеличилось в два раза».

В ведомстве заверили, что продукция указанных предприятий находится под постоянным контролем. Исследования проводятся в аккредитованных лабораториях, работающих в автоматизированной системе «Веста», причем исследуется вся предназначенная для экспорта продукция. Также сообщается, что в текущем году в регионе «случаи несоответствия продукции по показателям качества и безопасности не выявлялись».

ИА «Орелград»