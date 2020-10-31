Орловцы стали чаще жаловаться в администрацию президента

В Орловской области выросло количество жалоб и обращений.

Администрация губернатора и правительства Орловской области отчиталась о работе с обращениями граждан, поступившими в это ведомство в третьем квартале 2020 года. Как следует из отчета, всего за три прошедших месяца жители региона написали 2715 обращений, 149 из которых были коллективными. От жителей областного центра поступило 472 обращения, или 17,4 процента от их общего количества.

Отметим, что в третьем квартале 2019 года в администрацию губернатора от жителей региона поступило 2370 обращений, то есть в этом году их количество возросло почти на 15 процентов. Примечательно, что в статистике учитываются и те обращения, которые орловцы направили президенту Владимиру Путину и которые администрация президента переадресовала в Орловскую область для решения поставленных вопросов на месте.

Так, в третьем квартале 2019 года из администрации президента РФ в Орел было переадресовано 315 обращений, поступивших из Орловской области. В третьем квартале 2020 года переадресовано было уже 469 обращений, то есть их количество выросло на 48,9 процента. Как следует из отчета, чаще всего орловцы жаловались на социальную сферу, по вопросам которой в администрацию губернатора поступило 1423 письма.

Так, в 707 случаях обращения касались системы здравоохранения. Орловцев волновали вопросы лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, обеспечения инвалидов средствами реабилитации, а также выплат медицинским работникам. В 148 письмах орловцы просили решить проблемы в сфере образования, в 109 случаях просили об оказании материальной помощи.

Экономика стала второй после социальной сферы популярной областью. Губернатор получил от орловцев 742 обращения, связанные с градостроительством и архитектурой, строительством, транспортом, охраной окружающей среды и природных ресурсов. На третьем месте рейтинга оказалась жилищно-коммунальная сфера, по вопросам которой поступило 455 обращений. В основном орловцы жаловались на работу управляющих организаций и товариществ собственников жилья, проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг, на высокие тарифы и на перебои в электро-, водо-, газо- и теплоснабжении.

ИА «Орелград»