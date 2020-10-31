Орловский суд отказался закрыть дело бутлегера

Уголовное дело было возвращено следователю для утверждения обвинения.

Орловский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя СО ОМВД России по Орловскому району о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Следователь просил назначить подозреваемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, что уберегло бы его от уголовной ответственности. Однако суд решил, сто следствию надо еще поработать. Поэтому материалы уголовного дела были возвращены руководителю районного следственного отдела ОМВД.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 УК РФ. Как следует из постановления следователя, фигурант решил наладить нелегальную торговлю спиртсодержащей жидкостью. Несмотря на отсутствие лицензии и статуса ИП, мужчина приобрел у неустановленных следствием лиц 2600 литров этилового спирта крепостью 96 градусов. В материалах отмечено, что этот спирт соответствует требованиям ГОСТ.

Бутлегер планировал продать его в розницу и нажиться на этом. Однако его планы нарушили сотрудники регионального управления ФСБ. Они нашли и изъяли спирт в рамках проведенных ими оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» и «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Согласно справке-исследованию, стоимость изъятого этилового спирта составляет 148,2 тысячи рублей, что является крупным размером. Поэтому действия подозреваемого были квалифицированы как «закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере».

Отвечая отказом на ходатайство следователя, суд указал, что «орган следствия не установил действительную стоимость этилового спирта». Оказалось, что эксперт при оценке использовал минимальную оптовую цену, установленную приказом Минфина РФ, а она составляет всего лишь 57 рублей за 1 литр безводного спирта.

Между тем, указал суд, в данном случае подозреваемому вменяется закупка, хранение, перевозка и розничная продажа спирта. Поэтому стоимость изъятой продукции надо рассчитывать не только в розничных ценах, но и с учетом НДС и акциза.

ИА «Орелград»