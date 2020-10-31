Православный фестиваль все-таки проведут в Орле

Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий — 2020» пройдет онлайн.

Традиционный ежегодный фестиваль «Святой Георгий» в Орле пройдет с 4 по 14 ноября 2020 года. Об этом сообщили в Орловской митрополии РПЦ. Обычно он проводится весной, но в текущем году из-за ограничений и сложной обстановки по коронавирусу было решено его перенести. Учитывая то, что обстановка с уровнем заболеваемости не улучшается, изменен формат фестиваля. Он пройдет в режиме онлайн.

В митрополии пояснили, что форум будет посвящен не только Георгию Победоносцу, чье имя он носит, но и 75-й годовщине Великой Победы, а также Дню народного единства. Добавим, что фестиваль состоится по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

Положение об условиях конкурсных программ организаторы уже обнародовали. В этом году предусмотрено несколько номинаций: автор-исполнитель (автор текста и музыки песен), автор музыки песен, исполнитель (соло), исполнитель (ансамбль, хор), автор стихотворения и «Русский танец». Специальный приз будет вручен за лучшую военно-патриотическую песню.

«Участники имеют право предоставлять произведения в разных номинациях (не более трех), время выступления ограничивается до 10 минут, независимо от количества номинаций», — пояснили организаторы.

Фестиваль пройдет в три этапа. Первый будет отборочным. Желающие принять в нем участие должны будут снять в горизонтальном формате видео с выступлением, причем допускается съемка и при помощи телефона, загрузить его на YouTube, а ссылку на ролик вместе с заявкой направить в оргкомитет.

На втором этапе члены жюри просмотрят выступления участников на YouTube. На третьем, заключительном этапе конкурса ролики победителей будут размещены на сайте Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». Один из участников получит гран-при фестиваля.

ИА «Орелград»