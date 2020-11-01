Орловчанка отбилась от напавшего на нее мужчины и получила срок

Жертвой осужденной стал ее собственный сожитель.

В Орловской области суд рассмотрел очередное уголовное дело о преступлении, совершенном на бытовой почве. Оно произошло в Покровском районе в апреле 2020 года. Обвинение было предъявлено местной жительнице по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как пояснили в суде Покровского района, женщина распивала дома спиртное вместе со своим сожителем. В какой-то момент они поссорились. Мужчина набросился на нее с кулаками. В ходе следствия женщина пояснила, что «ей стало больно и обидно», и она захотела, «чтобы ему тоже стало больно».

Отметим, что ссора происходила на кухне. Женщина схватила подвернувшийся ей под руку кухонный нож и вонзила его в грудь сожителя. После того, как он упал на пол, она вытащила нож из раны и забросила его за холодильник. Затем сама же вызвала «скорую помощь» и рассказала медикам о случившемся.

Кроме врачей в дом приехали и сотрудники полиции. Женщина не стала от них ничего скрывать. В суде она признала вину и заявила, что во всем виновато спиртное. Мол, если бы она была трезвой, то ничего бы не произошло. Кстати, в суде потерпевший заявил, что претензий к сожительнице не имеет и просил не наказывать ее строго. Однако подсудимая получила 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на 1 год.

В пресс-службе районного суда отметили, что приговор в апелляционном порядке обжалован не был, вступил в законную силу и уже обращен к исполнению.

ИА «Орелград»