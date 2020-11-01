В Орле наркодилер посчитал минимальное наказание слишком суровым

Молодой человек обжаловал вердикт в апелляции.

Уголовное дело о сбыте наркотиков дошло до областного суда. Местный житель обжаловал там приговор суда первой инстанции, согласно которому получил 8 лет лишения свободы. Как пояснили в пресс-службе Орловского облсуда, это минимально возможное наказание по той статье, которую инкриминировали подсудимому. Максимум он мог получить 15 лет. Но даже минимум показался осужденному слишком суровым.

Между тем, как уточнили в облсуде, он попался на сбыте 0,42 грамма метадона. Было установлено, что в январе этого года он «устроился на работу курьером в один из интернет-магазинов». Молодой человек, следуя инструкциям оператора, забирал из одних тайников оптовые партии наркотика, затем расфасовывал их на мелкие партии, которые закладывал в другие тайники для розничной продажи. Это схема хорошо знакома оперативникам.

Они задержали «курьера» в конце января с поличным – операция прошла сразу после того, как он заложил два свертка с метадоном в тайники. В суде молодой человек вину признал частично, заявив, что ни с кем в предварительный преступный сговор не вступал. Но суд пришел к выводу, что он активно общался с другими членами группировки, хотя лично никогда их не видел и не знал их настоящих имен.

При рассмотрении дела в апелляционном порядке судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила приговор без изменения, посчитав, что суд первой инстанции правильно квалифицировал действия подсудимого. Последний 8 лет проведет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»