В Орле названа самая популярная услуга 2020 года

Лидером на рынке платных бытовых услуг стал ремонт жилья.

В январе-сентябре 2020 года населению Орловской области было оказано услуг бытового характера на 3,2 миллиарда рублей. Такие данные приводит Орелстат. В ведомстве подсчитали, что в сопоставимых ценах показатель текущего года на 21,2 процента уступает прошлогоднему уровню. Это объясняется ограничениями, введенными из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Напомним, весной в Орловской области была временно приостановлена работа многих организаций по оказанию услуг.

Локдаун больно ударил по этому рынку и изменил его структуру. Так, безусловным лидером 2020 года является ремонт и строительство жилья и других построек. В общем объеме оказанных орловцам услуг доля данной услуги составила 31,1 процента. Далее следует техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования с долей 24,7 процента.

На третьем месте этого рейтинга, как ни удивительно, расположились парикмахерские, работа которых подпала под весенний запрет. Их доля на рынке за отчетный период времени составила 12,8 процента. Парикмахеры немного обошли сферу ритуальных услуг, долю которой статистики оценили в 10,3 процента.

В целом, отмечают в Орелстате, в январе-сентябре 2020 года, по предварительным данным, населению Орловской области было оказано всех видов платных услуг на 23,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах оказалось на 15,6 процентов меньше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»